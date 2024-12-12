Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber!
Real Madrid'in Atalanta ile oynadığı maçta sol uyluğundan sakatlanan Kylian Mbappe, 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid'de iki sezondur devam eden sakatlık kabusu bitmiyor.
İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynanan maçta sakatlanan Kylian Mbappe'nin sol uyluğundan sakatlık yaşadığını açıkladı.
Cope'de yer alan habere göre, Fransız yıldız, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Mbappe'nin, Real Madrid'in La Liga'da 14 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Rayo Vallecano maçında forma giymesi beklenmiyor.
Real Madrid'de bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Kylian Mbappe, 12 gol attı ve 2 asist yaptı.
Etiketler: #real madrid #kylian mbappe #sakatlık
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