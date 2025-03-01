Real Valladolid ile Las Palmas yenişemedi!
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Valladolid, 29. dakikada 10 kişi kalan Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Valladolid, Las Palmas'ı konuk etti.
Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Las Palmas'ta fileleri 22'nci dakikada Sandro Ramirez havalandırdı. Real Valladolid'in golünü ise 63'üncü dakikada Juanmi Latasa kaydetti.
Öte yandan Las Palmas'ta Scott McKenna, 29'uncu dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
6 maçlık mağlubiyet serisi son bulan Real Valladolid'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Las Palmas'ın ise galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Las Palmas 24 puanla 16, Real Valladolid ise 16 puana son sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Valladolid, Valencia'ya konuk olacak. Las Palmas ise deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya gelecek.
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