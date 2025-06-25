Cumhuriyet Gazetesi Logo
Red Bull Back Line heyecanı Antalya'da başlıyor

Red Bull Back Line heyecanı Antalya'da başlıyor

25.06.2025 11:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Red Bull Back Line heyecanı Antalya'da başlıyor

Sıra dışı kurallarıyla voleybola yeni bir soluk getiren Red Bull Back Line heyecanı başlıyor. Her sette kazanan takımın sahasının 1 metre daraldığı bu sıra dışı sokak voleybolu formatının Türkiye elemelerinin ilk etabı 28 Haziran Cumartesi günü Antalya’da yapılacak.

Voleybolu sokaklara taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla son dönemin gözde sporuna yeni bir boyut kazandıran Red Bull Back Line geri dönüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Beymen Club ve Tespo partnerliğindeki etkinliğin ilk elemesi, 28 Haziran’da Antalya Beach Park Varyant Meydanı Helikopter Pisti’nde gerçekleşecek.

Red Bull Back Line’da Beymen Club tarafından tasarlanan formalarla sahaya çıkacak sporcular, beş veya altı kişilik takımlar halinde mücadele edecek. Takımlar, bir ya da iki yedek oyuncu bulundurabilecek ve sahada her zaman en az bir kadın ile bir erkek oyuncu yer alacak. Üç set üzerinden oynanan bu sıra dışı karşılaşmalarda, seti kazanan takımın sahası her seferinde bir metre daralacak.


ELEMELER ANTALYA, İZMİR VE İSTANBUL'DA

Her yıl katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Red Bull Back Line’da elemeler; 28 Haziran’da Antalya’da, 19 Temmuz’da İzmir’de ve 26 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Ülke kazananının belirleneceği turnuvanın finali ise 27 Temmuz’da yine İstanbul‘da organize edilecek. 

Red Bull Back Line’a dair tüm bilgilere https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-back-line-2025  adresinden ulaşılabiliyor.


RED BULL BACK LINE NEDİR?

Red Bull Back Line, voleybolu sokağa taşımayı amaçlarken aynı zamanda kuralları da daha eğlenceli hale getiriyor. Seti kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylece kazanan ekip, hem skor hem de daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor. 

Turnuvada, 4 ana ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar 11 puanlık 3’er set olarak düzenlenen müsabakalarda karşılaşacak. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor.


İlgili Konular: #Antalya #Red Bull #voleybol

İlgili Haberler

Red Bull Dance Your Style geri dönüyor
Red Bull Dance Your Style geri dönüyor Türkiye’nin en iyi sokak dansçılarının kıyasıya mücadele edeceği Red Bull Dance Your Style tüm heyecanıyla geri dönüyor. Red Bull Dance Your Style’ın elemelerine bu yıl İzmir, Ankara ve İstanbul ev sahipliği yapacak.
Red Bull Four 2 Score’da final heyecanı başlıyor
Red Bull Four 2 Score’da final heyecanı başlıyor Red Bull’un global futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score’da final heyecanı başlıyor. Trabzon, Konya ve Sivas’ın ardından İstanbul’daki eleme müsabakaları 10 Mayıs Cumartesi günü Üsküdar Meydan’da oynanacak. Final ise yine Üsküdar Meydan’da, 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu oldu
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu oldu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bir ilki gerçekleştiriyor. Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda Pramac Yamaha takımıyla MotoGP’de yarışacak ve bunu başaran ilk Türk sporcu olacak.