Red Bull Back Line heyecanı Antalya'da başlıyor

Voleybolu sokaklara taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla son dönemin gözde sporuna yeni bir boyut kazandıran Red Bull Back Line geri dönüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Beymen Club ve Tespo partnerliğindeki etkinliğin ilk elemesi, 28 Haziran’da Antalya Beach Park Varyant Meydanı Helikopter Pisti’nde gerçekleşecek.

Red Bull Back Line’da Beymen Club tarafından tasarlanan formalarla sahaya çıkacak sporcular, beş veya altı kişilik takımlar halinde mücadele edecek. Takımlar, bir ya da iki yedek oyuncu bulundurabilecek ve sahada her zaman en az bir kadın ile bir erkek oyuncu yer alacak. Üç set üzerinden oynanan bu sıra dışı karşılaşmalarda, seti kazanan takımın sahası her seferinde bir metre daralacak.





ELEMELER ANTALYA, İZMİR VE İSTANBUL'DA

Her yıl katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Red Bull Back Line’da elemeler; 28 Haziran’da Antalya’da, 19 Temmuz’da İzmir’de ve 26 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Ülke kazananının belirleneceği turnuvanın finali ise 27 Temmuz’da yine İstanbul‘da organize edilecek.

Red Bull Back Line’a dair tüm bilgilere https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-back-line-2025 adresinden ulaşılabiliyor.





RED BULL BACK LINE NEDİR?

Red Bull Back Line, voleybolu sokağa taşımayı amaçlarken aynı zamanda kuralları da daha eğlenceli hale getiriyor. Seti kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylece kazanan ekip, hem skor hem de daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor.

Turnuvada, 4 ana ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar 11 puanlık 3’er set olarak düzenlenen müsabakalarda karşılaşacak. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor.



