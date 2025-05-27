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Red Bull Dance Your Style geri dönüyor

Red Bull Dance Your Style geri dönüyor

27.05.2025 12:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Red Bull Dance Your Style geri dönüyor

Türkiye’nin en iyi sokak dansçılarının kıyasıya mücadele edeceği Red Bull Dance Your Style tüm heyecanıyla geri dönüyor. Red Bull Dance Your Style’ın elemelerine bu yıl İzmir, Ankara ve İstanbul ev sahipliği yapacak.

Sokak dansının en özgür ve heyecanlı yarışması Red Bull Dance Your Style, dans tutkunlarını sahneye davet ediyor. İzleyicinin jüri koltuğunda oturduğu, müziğin ve doğaçlamanın gücüne dayalı yarışma, bu yıl da dansın en iyilerini belirlemeye hazırlanıyor.


Kazananların izleyici oylarıyla belirleneceği yarışmada elemeler 15 Haziran’da İzmir'de, 22 Haziran’da Ankara'da ve 29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek. Sokak dansının farklı türlerinde ustalaşmış dansçılar, doğaçlama performanslar sergileyecek. 

 

DÜNYA FİNALİ LOS ANGELES'TA

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nin birincisi, bu yıl Los Angeles’ta gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.


Başvurular ve ayrıntılar için www.redbull.com/tr-tr/events/dance-your-style-2025 sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

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