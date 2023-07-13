Red Bull Back Line’da İzmir Elemeleri'nin kazananları belli oldu

Yayınlanma: 13.07.2023 - 12:21

Güncelleme: 13.07.2023 - 12:22

Değişen kurallarla son dönemin gözde sporu voleybola yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Red Bull Back Line’da İzmir elemeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 8-9 Temmuz’da Bostanlı Sahili’nde gerçekleşti.

Yoğun ilgi gören turnuvanın İzmir elemelerinde toplamda 32 takım hünerlerini gösterdi. Red Bull Back Line İzmir elemelerinde birinci günün kazananları 1881 ve Colombia takımları olurken, ikinci günde ise Team Paris ve Winç ekipleri verdikleri kıyasıya mücadelenin sonucunda galip gelerek final etabında yarışmaya hak kazandı.

Bu yıl Migros ve Sneaks Up’ın partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Back Line’da elemeler İzmir’in ardından, 16 Temmuz’da Ankara Ahlatlıbel Parkı ve 29 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Etkinlik, eleme müsabakalarının ardından 30 Temmuz Pazar günü yine İstanbul’da organize edilecek final etabıyla sona erecek.

Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan Red Bull Back Line organizasyonuna başvurular, katılımcıların resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.

VOLEYBOLUN KURALLARI BAŞTAN YAZILIYOR

Red Bull Back Line voleybolu sokağa taşımayı amaçlarken aynı zamanda kuralları da daha eğlenceli hale getiriyor. Turnuva kapsamında set kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor.

Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor. Turnuvada, 4 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşan takımlar 11 puanlık 3’er set olarak düzenlenen müsabakalarda karşılaşacak.

Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekecek.