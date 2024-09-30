Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya etabını Avustralyalı Rhiannan Iffland ve İngiliz Aidan Heslop kazandı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:37

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:37

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin bu yılki 7. durağı Antalya’da gerçekleşti. On beş yıl sonra Türkiye’ye dönen etkinliğe, Lara ve Konyaaltı plajları arasında yer alan Atatürk Parkı ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişinin alanda canlı olarak takip ettiği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya etabında, kadınlar kategorisinde Rhiannan Iffland, erkekler kategorisinde ise Aidan Heslop rakiplerini geride bırakarak etabın kazananları oldular. Kazananlar ödüllerini Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten aldı.

Deniz, güneş, tarih ve doğanın iç içe olduğu Antalya, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin sezon finali öncesi son etabına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte kadınlar kategorisinde günün galibi Avustralya’dan Rhiannan Iffland oldu. Iffland aldığı yüksek puanlarla, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin final etabı olan Sydney’i beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. Sıralamada kendisini sırasıyla ikisi de Kanadalı olan Molly Carlson ve Simone Leathead takip etti. Erkekler kategorisinde ise ilk üç basamağın sahipleri sırasıyla İngiliz Aidan Heslop, Ukraynalı Oleksiy Prygorov ve İtalya’dan Andrea Barnaba, oldu.

Red Bull Cliff Diving Antalya etabına Türkiye’yi Kıvanç Gür damga temsil etti. 2013 – 2024 yıllarında 10 metre dalış alanında Türkiye rekortmeni olan genç sporcu Kıvanç Gür, etkinliğin wildcard sporcularından biriydi. Etkinliğe Red Bull sporcuları Kübra Dağlı, Bora Altıntaş, Berke Dikişçioğlu ve Ali Türkkan da katıldı.

Red Bull Cliff Diving World Series Antalya Etabı’nda sporcuların atlayış yaptığı rampa üzerindeki tasarım Les Benjamins markası imzasını taşıyordu. Sporcuların hazırlıklarını yaptığı alanın sponsorluğunu Decathlon üstlenirken, Segway Ninebot ise alanda sporculara sürdürülebilir ulaşım desteği sundu. Etkinliğin diğer sponsorları arasında Listerine, Migros ve A.O. Smith markaları da yer aldı.

8 etaplık Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin finali 10 Kasım’da Avustralya, Sydney’de gerçekleşecek.