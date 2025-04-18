Red Bull Four 2 Score’da ikinci eleme turu başlıyor
Red Bull’un global futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score’da ikinci eleme turu başlıyor. Migros’un partnerliğinde 20 Nisan’da Trabzon’da gerçekleşecek olan Red Bull Four 2 Score’un ikinci tur kazananları 26-27 Nisan tarihlerinde İstanbul’daki finalde mücadele edecek.
Dörder kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirlerine karşı mücadele ettiği futbol turnuvası Red Bull Four 2 Score’da ikinci eleme turu başlıyor. Migros’un partnerliğinde düzenlenen Red Bull Four 2 Score’daki ikinci tur elemesi 20 Nisan’da Trabzon’da gerçekleşecek. İstanbul elemesi ve Türkiye Finali ise 26-27 Nisan tarihlerinde organize edilecek.
Red Bull Four 2 Score benzersiz kurallarıyla futbola eğlence katıyor. Takımların dört ana bir yedek oyuncudan oluştuğu turnuvada maçlar 15x25 metre ölçülerdeki sahada oynanıyor. 10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller, 2 sayı yerine geçiyor. Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score’da heyecan ve oyun hızı en üst seviyede gerçekleşiyor. Kaleci olmadığı için de oyuncular gol atmak için daha fazla fırsat yakalıyor.
Bu yıl 20’den fazla ülkede düzenlenen Red Bull Four 2 Score’da takımlar Avusturya’nın Salzburg şehrinde, Red Bull Salzburg’un stadında gerçekleşecek olan Dünya Finali’ne katılmak için mücadele edecek. Red Bull Four 2 Score kayıt işlemleri https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-four-2-score-2025 adresinden yapılabiliyor.
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