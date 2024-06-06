Red Bull Half Court heyecanında final zamanı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:45

Güncelleme: 06.06.2024 - 15:45

Sokak basketbolu kültürünü yaşatmaya devam eden, Türkiye’nin en yüksek katılımcı sayısına sahip 3x3 basketbol turnuvası Red Bull Half Court’ta final heyecanı başladı.

Bu yıl 25 ülkede düzenlenen Red Bull Half Court’ta İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan Türkiye Finali’ne kadınlar kategorisinde eleme maçlarında başarılı olan Pamukkale Üniversitesi, İzmir Kavram Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Erzurum Atatürtk Üniversitesi takımları katılım gösterecek. Erkekler kategorisinde ise Kocaeli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi ekipleri etkinliğin kazananı olmak için ter dökecek.

Fila, Spalding, McDavid, SneaksUp, Skoda ve 7Days sponsorluklarında gerçekleşecek olan Red Bull Half Court’un finali heyecanlı müsabakaların yanı sıra eğlenceli sürprizlere de ev sahipliği yapacak. İlgiyle beklenen etkinlikte grup eleme maçları 8 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak. 9 Haziran Pazar günü ise 17.30’da başlayacak final maçları öncesi Alper Biçen sunuculuğunda seyircilerin de dahil olacağı 3’lük yarışmaları, smaç gösterileri ve Anıl Piyancı konseri gerçekleşecek.

KAZANMANIN ANAHTARI 21 SAYI

Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakikalık süre ve 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan takım oyun süresi bitmeden maçın kazananı olabiliyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor ve uzatmada 2 sayı bulan takım maçı kazanıyor.