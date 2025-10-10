Red Bull Home Ground Türkiye finali 12 Ekim’de

Türkiye VALORANT sahnesinin en prestijli turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground’da büyük final zamanı geldi. MSI ve Agon by AOC partnerliğinde düzenlenen turnuvada, 12 Ekim Pazar günü ESA Espor Arena’da Türkiye’nin en iyi iki takımı FUT Esports ve ULF Esports şampiyonluk için mücadele edecek.

Finalde kazanan ekip, 13–16 Kasım tarihlerinde ABD’nin New York şehrinde gerçekleştirilecek Red Bull Home Ground Dünya Finali’ne katılma hakkı kazanarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek.

FUT ESPORTS YENİDEN ZİRVE HEDEFİNDE

Geçtiğimiz yıl Türkiye finalinde zafere ulaşarak dünya finaline katılan ve burada adını en iyi dört takım arasına yazdıran Red Bull takımı FUT Esports, bu yıl da unvanını korumak için mücadele edecek. Türkiye VALORANT sahnesinin en köklü ekiplerinden biri olan FUT Esports, istikrarlı performansıyla turnuvanın favorileri arasında yer alıyor.

ULF ESPORTS FİNALDE

Bu yıl Red Bull Home Ground’da adını finale yazdıran ULF Esports, etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. ULF Esports, 2025 sezonunda VCT 2026’da mücadele etme şansı için VCT EMEA’nın alt ligi olan VCT Ascension turnuvasında da yarışıyor.

FİNAL HEYECANI CANLI YAYINLANACAK

Red Bull Home Ground Türkiye Finali, birçok uluslararası turnuvaya da ev sahipliği yapan ESA Espor Arena’da gerçekleşecek. Karşılaşmalar, Red Bull Gamerszon YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Finali Red Bull oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya yerinden takip edecek. Turnuvada Türkiye şampiyonu olan takım, ABD’nin New York şehrinde düzenlenecek global finalde Red Bull sporcusu Alfajer’in takımı Fnatic ile karşı karşıya gelecek.