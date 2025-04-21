Red Bull Ibiza Royale’de ülkemiz başarıyla temsil edildi
Red Bull’un bu yıl ilk kez İspanya’nın Ibiza Adası’nda gerçekleştirdiği Red Bull Ibiza Royale’e 50’den fazla ülkeden yaklaşık 200 takım katıldı. Türkiye’den dört takım ise bu global macerada ülkemizi başarıyla temsil etti.
İspanya’nın ikonik Ibiza Adası, bu yıl Red Bull Ibiza Royale’e ilk kez ev sahipliği yaptı. Xiaomi Global iş birliğiyle hayata geçirilen bu özel yarışta, dünyanın dört bir yanından gelen takımlar 1.4 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Türkiye’den katılan dört takım da bu benzersiz atmosferde mücadele etti.
Ibiza Kalesi boyunca uzanan parkurda yarışan takımlar, koşarak, zıplayarak ve kayarak ilerledikleri rotada dokuz farklı engeli aşmak zorundaydı. Fiziksel dayanıklılığın ve takım uyumunun ön planda olduğu yarışma, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sundu.
Red Bull Ibiza Royale yarışmasıyla ilgili daha fazla bilgi almak için Red Bull’un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Etiketler: #Red Bull Ibiza Royale #Red Bull #Xiaomi
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