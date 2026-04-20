Red Bull Sokak Futbolu Turnuvası’nı kazanan belli oldu

Red Bull Sokak Futbolu Turnuvası’nı kazanan belli oldu

20.04.2026 14:34:00
Zehra Toy
Red Bull Sokak Futbolu Turnuvası’nı kazanan belli oldu

Red Bull’un global sokak futbolu etkinliği Red Bull Four 2 Score Türkiye’de son eleme turu ve Türkiye Finali İzmir’de yapıldı. Finalde rakiplerine üstünlük kuran Olympique Sivas, ağustos ayında Kanada’nın Toronto şehrindeki dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

Dörder kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirlerine karşı mücadele ettiği sokak futbolu turnuvası RedBull Four 2 Score Türkiye’de; Gaziantep, Ankara ve İzmir elemelerinin ardından finale kalan 8 ekip, Konak İlçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan Türkiye Finali’nde mücadele etti. Finalde rakiplerine üstünlük kuran Olympique Sivas birinci oldu. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Red Bull Four 2 Score Türkiye’nin finalini kazanan Olympique Sivas, ağustos ayında Kanada’nın Toronto şehrindeki Red Bull Four 2 Score Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek. 

Red Bull Four 2 Score’da takımlar dört ana ve bir yedek oyuncudan oluşuyor. Turnuvada maçlar 15x25m ölçülerindeki sahada oynanıyor. 10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı yerine geçiyor. Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score’da kaleci olmadığı için oyuncular gol atmak için daha fazla fırsat yakalıyor.

