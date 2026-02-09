Red Bull Sporcusu Kübra Dağlı Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda 1 Altın 1 Gümüş Madalya Kazandı

2026 Yeşilay Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası, Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlendi. Red Bull Sporcusu Kübra Dağlı, şampiyonada serbest stil çiftlerde partneri Emirhan Muran ile altın madalyanın sahibi oldu. Dağlı, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde de gümüş madalya kazanarak turnuvayı 2 madalyayla tamamladı.

DAĞLI: "SAKATLIĞA RAĞMEN ŞAMPİYON OLDUK"

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlığa rağmen şampiyon olan Red Bull sporcusu, "Yeni yıla madalyayla başlamak çok önemliydi. Ankara’da çok şükür bir sakatlık olmadan müsabakayı başarıyla tamamladık. Bu yıl uluslararası arenada da madalyalar kazanarak İstiklal Marşımızı okutmak ilk hedefim" ifadelerini kullandı.

Kübra Dağlı en son, 2025 Mart ayında düzenlenen 2025 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndaki başarısıyla göz doldurmuştu. Red Bull sporcusu, 2025 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası serbest stil çiftlerde partneri Emirhan Muran ile birlikte altın madalyanın sahibi olmuştu.