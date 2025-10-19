Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonu oldu

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) 2025 sezonunun şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu oldu. Milli sporcu, İspanya’da bulunan Jerez Pisti’ndeki ikinci gün yarışını 3. sırada tamamlayarak kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etti.

2024 sezonunda BMW Rokit Motorrad takımıyla şampiyon olan Razgatlıoğlu, bu sezon da üstün sürüş kabiliyeti ve istikrarlı temposuyla fark yaratarak takımına üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu getirdi.

Sezon boyunca 20’nin üzerinde podyum ve 15’in üzerinde galibiyet elde eden Toprak Razgatlıoğlu, Superbike tarihinin en fazla art arda yarış kazanan pilotları arasında yerini aldı. Red Bull sporcusu, zorlu Jerez yarışlarından elde ettiği sonuçla hem kendi rekorlarını geliştirdi hem de Türk motor sporları tarihinde kırılması güç bir başarıya ulaştı.

MOTOGP TARİHİNİN İLK TÜRK SPORCUSU

Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP’nin Pramac Yamaha takımıyla yarışarak seriye katılan ilk Türk sporcu olacak. Bu adım, Red Bull sporcusunun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

RED BULL İLE ON YILI AŞAN YOLCULUK

Red Bull ailesine 2014 yılında katılan Toprak Razgatlıoğlu, Red Bull Rookies Cup, Superstock 600, Superstock 1000 ve Superbike serilerinde yarışarak her seviyede başarı elde etti. Razgatlıoğlu ve Red Bull birlikteliği; 2021, 2024 ve 2025 Dünya Superbike Şampiyonluğu, sayısız podyum, unutulmaz yarışlar ve MotoGP adımı ile taçlandı.

DÜNYACA ÜNLÜ SPORCULAR ARASINA GİRDİ

Toprak Razgatlıoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı özel Red Bull kutusu geçtiğimiz aylarda satışa sunuldu. Böylece Toprak, Red Bull’un özel kutularında yer alan Formula 1 şampiyonu Max Verstappen ve atletizmde dünya rekorlarının sahibi Armand Duplantis gibi isimler arasına adını yazdırdı. Bu özel kutu tasarımı, Razgatlıoğlu’nun küresel ölçekte geldiği noktayı kanıtlıyor.