Red Bull Yağlı Direk Etkinliği'nde kazanan belli oldu

Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:21

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:22

Her yıl izleyenlere ve katılımcılara keyifli anlar yaşatmaya devam eden ve 2021 yılından itibaren Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilen etkinlik, 8 Temmuz’da Trabzon Ganita Limanı’nda heyecan ve tutkuyu bir araya getirdi.

Red Bull Yağlı Direk’te 46 katılımcı, gres yağın bulanmış 40 derecelik bir açıyla yerleştirilen direğin ucunda bulunan bayrağı alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Üç saat süren zorlu mücadelede kazanan isim Özkan Yağız oldu.

RED BULL YAĞLI DİREKTE ZORLU MÜCADELE

Trabzon Ganita Limanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar gres yağı ile kaplanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucundaki bayrağı kapmak için kıyasıya mücadele etti.

Üç saatlik zorlu ve eğlencelinin ardından 5. turda bayrağı almayı başaran isim Özkan Yağız oldu.

Etkinliğe eğlenmek için katıldığını belirten Özkan Yağız, “Kazandığım için çok mutluyum. Bugün burada gerçekten hem çok eğlendik, hem de güzel arkadaşlıklar da kurduk. Hedefim keyifli vakit geçirmekti. Bunun yanında bayrağı kapmış olmak da eğlencenin ekstrası oldu” dedi.

RED BULL YAĞLI DİREK NEDİR?

Türkiye’de bir klasik haline gelen Red Bull Yağlı Direk’te katılımcılar 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış direğin ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalışıyor. Katılımcıların sırayla direğin en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp Türk Bayrağı’nı alan ilk kişi günün kahramanı oluyor.