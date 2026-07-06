Red Bull Yağlı Direk Heyecanı Ordu'da Yaşandı

Her yıl Kabotaj Bayramı coşkusunu eğlence ve rekabetle buluşturan Red Bull Yağlı Direk, bu yıl da Ordu'da unutulmaz anlara sahne oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Taşbaşı İskelesi'nde düzenlenen etkinlikte, yarışmacılar yağlanmış direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti. 100 binden fazla izleyicinin çevrim içi olarak takip ettiği etkinliğin üçüncü turunda 57 yarışmacı arasından bayrağı almayı başaran İsmail Ali Özyer, üst üste ikinci kez Red Bull Yağlı Direk'in kazananı oldu.

Denizin üzerine 40 derecelik bir açıyla yerleştirilen, 12 metre uzunluğundaki gres yağına bulanmış direğe çıkan katılımcılar, denge ve cesaret gerektiren görevde yeteneklerini sergiledi. Eğlence ve yaratıcılığı bir araya getiren bu özel etkinliği Ordu sahilinden yüzlerce kişi izledi.

Red Bull Yağlı Direk nedir?

Türkiye'de bir klasik haline gelen Red Bull Yağlı Direk'te katılımcılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalışıyor. Katılımcıların sırayla direğin en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp Türk bayrağını alan ilk kişi günün kahramanı oluyor.

Türkiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın simgelerinden biri olan Yağlı Direk, Red Bull'un yorumuyla Kazakistan, Almanya, Finlandiya, Birleşik Krallık'ta Liverpool ve Plymouth, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Philadelphia gibi önemli liman şehirlerinde de düzenlenerek binlerce katılımcı ve izleyiciyle buluştu. "Red Bull Championship Run" ve "Red Bull Up The Mast" isimleriyle gerçekleştirilen organizasyonlar, Türkiye'deki geleneksel formatın temel dinamiklerini korurken; hız, denge ve cesareti ön plana çıkaran uluslararası bir yarışma deneyimine dönüştü. Böylece yerel bir denizcilik geleneği, Red Bull'un küresel etkinlik ekosistemi sayesinde dünyanın farklı noktalarında da ilgiyle takip edilen, eğlence ve rekabeti bir araya getiren özgün bir organizasyon kimliği kazandı.