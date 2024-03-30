Reeder Samsunspor küme düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bu sezon düşen ilk takım, Reeder Samsunspor oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 23:00
Reeder Samsunspor küme düştü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bu sezon düşen ilk takım, Reeder Samsunspor oldu.

Ligin 25. haftasında oynanan maçların ardından 28 puanla son sırada bulunan Samsunspor'un, bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Dün Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 96-58 kaybeden Samsunspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-86 yenmesiyle ligde kalma şansını yitirdi.


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