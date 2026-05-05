Resmen açıklandı: Edin Terzic'in yeni takımı belli oldu!

İspanyol ekibi Athletic Bilbao, teknik direktörlük koltuğu için Alman çalıştırıcı Edin Terzic ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

43 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Borussia Dortmund başta olmak üzere önemli görevlerde bulunmuştu.

Terzic'in teknik direktörlük kariyeri, Borussia Dortmund altyapısında başladı. Ardından Beşiktaş ve West Ham United'da yardımcı antrenörlük görevleri üstlenen Terzic, daha sonra yeniden Dortmund'a dönerek hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak görev yaptı.

Genç teknik adam, son olarak Borussia Dortmund'daki görevinden sonra Athletic Bilbao'nun başına geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

İKİ KUPA, İKİ FİNALDE KAYIP

Kariyerinde iki kez kupa sevinci yaşayan Terzic, Dortmund ile Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Edin Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı.

Öte yandan Terzic, Dortmund ile 2024 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalin çıktı ancak Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.