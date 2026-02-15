Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nuri Şahin'den Sergen Yalçın sorusuna yanıt: 'Ben futbolun güzelliği için...'

15.02.2026 23:40:00
AA
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 3-2 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Maça çok iyi başladık ve iyi oynayarak öne geçtik. Bireysel hatadan dolayı beraberlik geldi. İkinci yarıda daha iyi başladık. Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksınız. Son anlarda yine bireysel hatadan gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti. Çok üzgünüm. Bazen acı oluyor ama öğreniyoruz. Önümüzdeki maçı kazanarak yeniden yarışa girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN SORUSUNA YANIT

Şahin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu, "Ben futbolun güzelliği için uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. Açıklamalar beni yüzde 1 bile motive etmedi. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı takımımı hazırladım. Tamamen işime odaklıyım. Futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türkiye ligini konuşsun, bunun peşindeyim" diye cevap verdi.

