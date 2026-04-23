Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı: 'Belki ben de sabırlı olsaydım...'

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'le ilgili Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'den sürpriz bir itiraf geldi.

Şahin'in Kafa Sports YouTube kanalına yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ben, Dortmund'a Arda Güler'i çok istedim. Çok aradım Arda'yı. O zaman bana, 'Ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Benim de inanılmaz hoşuma gitmişti, 'Yolun açık olsun' demiştim. Öyle de oldu adam formayı kaptı.

Belki ben de sabırlı olsaydım Ancelotti döneminde daha insani, daha ikili ilişkilere önem veren bir hocayla belki daha farklı bile olabilir. Ama Real Madrid'de bir kere bile o beyaz formayı giymek, Bernabeu'da oynamak bana ve evlatlarıma miras."