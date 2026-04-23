Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı: 'Belki ben de sabırlı olsaydım...'

23.04.2026 18:16:00
Cumhuriyet Spor
Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Arda Güler'le ilgili bir itirafta bulundu. Şahin, "Ben, Dortmund'a Arda Güler'i çok istedim. O zaman bana, 'Ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Benim de inanılmaz hoşuma gitmişti" ifadelerini kullandı.

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'le ilgili Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'den sürpriz bir itiraf geldi. 

Şahin'in Kafa Sports YouTube kanalına yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ben, Dortmund'a Arda Güler'i çok istedim. Çok aradım Arda'yı. O zaman bana, 'Ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Benim de inanılmaz hoşuma gitmişti, 'Yolun açık olsun' demiştim. Öyle de oldu adam formayı kaptı. 

Belki ben de sabırlı olsaydım Ancelotti döneminde daha insani, daha ikili ilişkilere önem veren bir hocayla belki daha farklı bile olabilir. Ama Real Madrid'de bir kere bile o beyaz formayı giymek, Bernabeu'da oynamak bana ve evlatlarıma miras."

Real Madrid'den Arda Güler için flaş sakatlık açıklaması: Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi? İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in kas sakatlığı yaşadığı ve takımın gerçekleştirdiği son antrenmanda yer almadığını açıkladı.
Aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti... Mbappe'den Arda Güler paylaşımı LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid'in Alaves'i 2-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler, Kylian Mbappe'nin golünde asist yaparak bu maçı da boş geçmemişti. Karşılaşma sonrası ise Mbappe'den Arda Güler'le arasının bozuk olduğu iddialarına cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.
Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayamayacak mı? Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Peki, Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayamayacak mı?