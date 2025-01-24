Resmen açıklandı: Pelkas, eski takımına geri döndü!
PAOK, Başakşehir'den ayrılan eski oyuncusu Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Başakşehir'den ayrılan Dimitrios Pelkas, ülkesi Yunanistan'a geri döndü.
Pelkas'ın eski takımı PAOK, 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
PAOK, Pelkas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir'de bu sezon 22 maçta süre bulan Pelkas, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Etiketler: #Dimitris Pelkas #Başakşehir #PAOK
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