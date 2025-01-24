Resmen açıklandı: Pelkas, eski takımına geri döndü!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:33

Güncelleme: 24.01.2025 - 14:33

Başakşehir'den ayrılan Dimitrios Pelkas, ülkesi Yunanistan'a geri döndü.

Pelkas'ın eski takımı PAOK, 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

PAOK, Pelkas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'de bu sezon 22 maçta süre bulan Pelkas, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.