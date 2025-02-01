Resmi açıklama an meselesi! İmzalar atıldı Alvaro Morata Galatasaray'da!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 19:58

Güncelleme: 01.02.2025 - 20:00

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için yeni bir gelişme yaşandı.

Milan ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İtalyan devi ile anlaşmaya vardı. Morata ile daha önceden anlaşmış olan sarı-kırmızılılar, transferin tamamlanması için tüm şartları yerine getirdi.

DHA'nın haberine haberine göre, Morata, Galatasaray'a resmi olarak imza attı. Morata'nın bu gece (cumartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

PAYLAŞIM GELDİ

Menajer George Gardi, sosyal medya hesabından Alvaro Morata ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir paylaşımda bulundu.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Habere göre; Galatasaray ile Milan, Morata transferi için kiralık anlaşmayı tamamladı. Anlaşmada 8 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu yer alacak ve satın alma opsiyonunun aktive edilmesi durumunda 1 yıllık da sözleşme uzatma opsiyonu bulunacak.

İki kulüp arasındaki evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından 32 yaşındaki golcü sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek.

PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.