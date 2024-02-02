Resmi açıklama bekleniyor: Galatasaray, iki transferi TFF'ye bildirdi!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:41

Güncelleme: 02.02.2024 - 17:41

Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius transferlerini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, her iki oyuncu için de Türkiye Futbol Federasyonu'nda lisans kaydı açtırdı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Serge Aurier ve Carlos Vinicius'un lisans kayıtları şöyle: