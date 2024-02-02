Resmi açıklama bekleniyor: Galatasaray, iki transferi TFF'ye bildirdi!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius transferlerini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius transferlerini açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, her iki oyuncu için de Türkiye Futbol Federasyonu'nda lisans kaydı açtırdı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Serge Aurier ve Carlos Vinicius'un lisans kayıtları şöyle:
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