Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kazanmasını bildi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 90-87 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:15
Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kazanmasını bildi!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 90-87 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Özgök, Barış Burak Durmuş, Gündoğan Ali Balaban

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 8, McCovan 19, Meltem Yıldızhan 6, Abdelkader 17, Vanloo 17, Allen 16, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 7

İlkem Yapı Tarsusspor: Büşra Akgün 3, Cave 22, Davis 6, Yağmur Bul 11, Robinson 31, Kübra Erat 3, Bogicevic 9, Işılay Eğin 2, Merve Uygül Bostancı

1. Periyot: 25-28

Devre: 51-43

3. Periyot: 65-65


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