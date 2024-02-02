Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kazanmasını bildi!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 90-87 yendi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 90-87 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Alper Özgök, Barış Burak Durmuş, Gündoğan Ali Balaban
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 8, McCovan 19, Meltem Yıldızhan 6, Abdelkader 17, Vanloo 17, Allen 16, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 7
İlkem Yapı Tarsusspor: Büşra Akgün 3, Cave 22, Davis 6, Yağmur Bul 11, Robinson 31, Kübra Erat 3, Bogicevic 9, Işılay Eğin 2, Merve Uygül Bostancı
1. Periyot: 25-28
Devre: 51-43
3. Periyot: 65-65
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