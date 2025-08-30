Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın geldi. Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından anlaşma sağladığı 52 yaşındaki teknik adam için KAP açıklamasını yaptı.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Takımın durumu, kadro planlaması, transferler ve teknik kadroya dair fikir alışverişinde bulunuldu. Adalı, Sergen Yalçın ile bu görüşmede 2 yıllığına anlaşma sağladı.

"VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLAYALIM"

Adalı, "Vakit kaybetmeden başlayalım" derken, imza töreni istemeyen Sergen Yalçın da "Yarın tesise gidip takımla tanışıp idmanlara başlayalım. Pazar günü Alanya maçı var, bir an önce işe koyulalım" karşılığını verdi.

Yalçın, cuma günü 18.00'de gerçekleştirilen idmandan 4 saat önce tesise giderek çalışmalara start verdi.

ATIBA EKİPTE

Sergen Yalçın ile Adalı görüşmesinde Atiba Hutchinson konusu gündeme geldi.

Sergen Yalçın ile yaşanan son şampiyonlukta takım kaptanı olan Atiba'nın yardımcı antrenör olması kararlaştırıldı.