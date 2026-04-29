Resmi açıklama geldi: Fenerbahçe'den Başakşehir maçı için bilet kararı!

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayacak. 2 Mayıs Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak maç 20.00'de başlayacak.

18 YAŞ ALTINA ÜCRETSİZ BİLET

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, mücadelenin biletleriyle ilgili bir açıklama paylaştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 18 yaş altındaki taraftarlara biletlerin ücretsiz olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

