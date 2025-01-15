Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber!
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivenin sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Dominik Livakovic, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta formasından uzak kalacak.
Livakovic, ligde Başakşehir ile oynanan maçta da sakatlık yaşamış ve ardından ligdeki Eyüpspor ve Hatayspor maçlarında forma giyememişti.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Etiketler: #fenerbahçe #sakatlık #Dominik Livakovic
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