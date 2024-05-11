Resmi açıklama geldi! Galatasaray'da Dries Mertens gelişmesi...

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Dries Mertens ile yeni sözleşme için görüştüklerini ve önümüzdeki dönemde netice alacaklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 18:33
Resmi açıklama geldi! Galatasaray'da Dries Mertens gelişmesi...
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, sözleşmesi bitecek Dries Mertens için de konuştu. Timur, "Mertens muazzam performans gösteriyor. Belçika'da nüfus müdürlüğü ile görüşüyoruz, "Bu işte bir yanlışlık var. Bu yaşta, bu olmaz" diye. Şaka bir yana, görüşüyoruz. İstanbul'da kalmak istiyor. Çok müthiş bir profesyonel, çok değerli bir insan. Gönül insanı, öyle birçok futbolcumuz var. Öyle güzel bir atmosfer var ki, çok iyi insanlar var. Mertens de onlardan birisi. Bir şekilde önümüzdeki dönemde neticeye erecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki Dries Mertens, 11 gol attı ve 17 asist yaptı.


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