Resmi açıklama geldi! Immobile Beşiktaş'tan ayrıldı!

Beşiktaş, Ciro Immobile ile olan sözleşmenin 2.625 milyon Euro fesih bedeli ödenerek sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.





Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ciro Immobile'ye kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.





Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:





"Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir."





2024 yazında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkarken 19 gol ve 4 asist kaydetti.



