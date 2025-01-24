Resmi açıklama geldi! İsmail Kartal'ın yeni adresi İran oldu!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 23:12

Güncelleme: 24.01.2025 - 23:12

İran ekibi Persepolis, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu. 63 yaşındaki teknik adam, Persepolis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. İsmail Kartal, Persepolis'e imza atmak için cumartesi günü İran'a gidecek.

Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi.

Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli de 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

FENERBAHÇE'DEN İSMAİL KARTAL'A MESAJ

Sarı-lacivertli kulüpten, "İsmail Kartal'a yeni görevinde başarılar dileriz" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe'mize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden, camiamızın bir neferi olarak her zaman kulübümüzün yanında olan eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, yeni takımı Persepolis'de sonsuz başarılar dileriz." denildi.