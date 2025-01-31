Resmi açıklama geldi! Ongjen Mimovic, Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Ongjen Mimovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Ongjen Mimovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mimovic, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum." sözlerini sarf etti.
ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ
20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.
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