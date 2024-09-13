Resmi açıklama geldi! Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor'da!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı.

Resmi açıklama geldi! Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor'da!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 20:59

Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal, Süper Lig'de kaldı.

Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşma sağladı. Rizespor, Ghezzal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.


Etiketler: #beşiktaş #transfer #rachid ghezzal #çaykur rizespor
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