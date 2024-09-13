Resmi açıklama geldi! Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor'da!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 20:59

Güncelleme: 13.09.2024 - 20:59

Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal, Süper Lig'de kaldı.

Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşma sağladı. Rizespor, Ghezzal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor’umuzda



Çaykur Rizespor’umuz, Rachid Ghezzal’ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.



Yeni transferimiz Ghezzal’a “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/PrB0YrKPhq — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 13, 2024

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.