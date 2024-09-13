Resmi açıklama geldi! Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor'da!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal, Süper Lig'de kaldı.
Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşma sağladı. Rizespor, Ghezzal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor’umuzda— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 13, 2024
Çaykur Rizespor’umuz, Rachid Ghezzal’ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Yeni transferimiz Ghezzal’a “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/PrB0YrKPhq
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
Etiketler: #beşiktaş #transfer #rachid ghezzal #çaykur rizespor
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