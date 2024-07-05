Resmi temaslar başladı: Mourinho'dan Martin Terrier'e onay!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Rennes forması giyen Martin Terrier için temaslara başladığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, çarpıcı bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.
MARTIN TERRIER HAMLESİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rennes'de forma giyen Fransız hücum oyuncusu Martin Terrier'i gündemine aldı.
MOURINHO 'EVET' DEDİ
Sarı-lacivertliler, hem kanatlarda hem de ileri uçta forma giyebilen Martin Terrier için, Jose Mourinho'nun da onayıyla temaslara resmen başladı. Mourinho'nun isteği doğrultusunda Terrier, takımın hızını artırma isteğine yönelik bir girişim olarak öne çıkıyor.
FENERBAHÇELİLER ÇOK BEĞENMİŞTİ
Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonun Rennes ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazanan Terrier, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 2 maçta 2 gol 1 asistlik performans göstermişti.
Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 36 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 9 gol 4 asistlik performans gösterdi.
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