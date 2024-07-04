Mourinho'nun golcü listesinin başındaydı: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferi için sona geldiği iddia edildi.
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transferde mutlu sona çok yakın olduğu duyuruldu.
CNN Portugal'ın haberi göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı.
20 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI
Haberde, Fenerbahçe'nin pazarlığa 15 milyon Euro ile başladığı ancak iki ekibin çetin pazarlığı sonucunda 20 milyon Euro'da uzlaşmaya varıldığı belirtildi.
MOURİNHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDAYDI
Faslı forvet, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı. Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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