Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan ve yeni sezonda 1. Lig'de boy gösterecek olan Sivasspor'da Rey Manaj ile yollar ayrıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Al Sharjah, 28 yaşındaki Arnavut forvet Rey Manaj'ı transfer ettiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Al-Sharjah Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sivasspor formasıyla toplam 63 müsabakada görev yapan Arnavut santrfor, 34 kez rakip fileleri havalandırırken 8 de asist yaptı.