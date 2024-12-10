Rey Manaj'dan flaş paylaşım!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 21:04

Güncelleme: 10.12.2024 - 21:04

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynana Sivasspor- Galatasaray maçının yankıları sürüyor.

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sıcaklığını korurken TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. VAR kayıtları açıklandıktan hemen sonra ise Manaj, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

İŞTE MANAJ'IN PAYLAŞIMI