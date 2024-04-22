Puan farkı 4'e yükseldi: Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! Sivasspor 2-2 Fenerbahçe

Yayınlanma: 22.04.2024 - 19:06

Güncelleme: 22.04.2024 - 22:07

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe, 45+2'de Fred'in ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Sivasspor, bu gole 57. dakikada Fode Koita ile yanıt verdi. Fenerbahçe, 80. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle yeniden öne geçti. Sivasspor, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Rej Manaj 90+4'te skora denge getirdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 86, Sivasspor 45 yaptı.

Zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor, Konyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Sivasspor 2-2 Fenerbahçe

101' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu İrfan Can giren oyuncu King.

100' Hakem VAR ile yaptığı kısa görüşmenin ardından aut ile oyunun başlamasını istedi.

99' Orta alanda topla buluşan İrfan ceza sahasına ortasını gönderdi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulunuyor.

98' Fred'in pasında sol kanattan savunma arkasına sarkan İrfan sol kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan Serdar topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem İrfan'ın topla ilk buluştuğu an için ofsayt bayrağını kaldırdı.

95' Net fırsat kaçtı. Batshuayi'nin indirdiği topta ceza sahası yayında boş kalan İsmail topa gelişine vurdu fakat top yandan auta çıktı.

94' Manaj gol sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart gördü.

93' GOL | Penaltıda topun başına geçen Manaj kendi sağına sakin ve düzgün bir vuruş yaptı ve topla kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru eşitledi.

92' Ve hakem VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

91' Hakem pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gidiyor.

90' Sivasspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Koita ve Bartuğ giren oyuncular Roman Kvet ve Emrah Başsan.

89' Koita hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

88' Net fırsat kaçtı. Koita'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi. Manaj pozisyonun ardından yerde kaldı. Sivasspor şiddetli şekilde penaltı itirazında bulunuyor.

86' Sivasspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Murat Paluli giren oyuncu Alaaddin Okumuş.

83' Sağ kanattan topla gelen İrfan arka direkte boş olan Batshuayi'ye ortasını açtı fakat savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

80' GOL | Ferdi'nin pasında sol kanatta topla buluşan İsmail çalımını attı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan İrfan Can topu gelişine ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

78' Sol kanattan çalımlarla gelen Ferdi ortasını açtı ancak Serdar Dursun'dan önce kaleci Ali Şaşal topu aldı.

72' Sivasspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular İbrahim Akdağ ve Queensy Menig giren oyuncular Clinton N'Jie ve Mijo Caktas.

70' Fenerbahçe'de iki değişiklik birden çıkan oyuncular Dzeko ve Szymanski giren oyuncular Batshuayi ve Serdar Dursun.

69' Achilleas Poungouras savunma arkasına sarkan Koiat'yı topla buluşturmak istedi fakat top kaleci Livakovic'de kaldı.

65' Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Osayi ve Tadic giren oyuncular Mert Müldür ve Cengiz.

64' Uğur Çiftçi, İrfan Can'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

60' Fred savunma arkasına sarkan Szymanski'ye pasını verdi fakat Szymanski topu kontrol edemedi.

57' GOL | Kendi yarı sahasında topu kazanan Koita, Menig ile yaptığı verkaç sonrası 30 metre topu sürdü ve ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

55' Ferdi'nin pasında orta alanda topla buluşan Szymanski önünü boşalttı ve şutunu çekti fakat Ali Şaşal topu rahat kontrol etti.

52' Camara sağ kanattan savunma arkasına sarkan Manaj'a uzun pasını gönderdi fakat Manaj topu kontrol edemedi.

48' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Ferdi ortasını açtı. Dzeko topa gelişine vurdu fakat top kaleci Ali Şaşal'dan geri döndü.

47' Sağ kanattan topla gelen İrfan oyunun yönünü değiştirmek istedi fakat Tadic topu kontrol edemedi.

45' GOL | Sol kanada yakın yerde topu alan Fred çalımını attı ve ceza sahasına girerken yakın köşeye şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.

43' Manaj sağ kanattan ceza sahasına girdi ve son çizgiye inip ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top tekrardan kendisine çarptı ve auta çıktı.

41' Sivasspor etkili geldi. Manaj'ın pasında topla buluşan Koita çalımını attı ve ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat Livakovic topu kornere çeldi.

40' İrfan sağ kanattan savunma arkasına sarkan Osayi'ye pasını vermek istedi fakat savunma araya girdi.

38' Sağ kanattan ceza sahasına giren Dzeko topu içeri çevirmek istedi fakat top yan ağlarda kaldı.

35' İsmail Yüksek, Manaj'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34' Fenerbahçe etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan İrfan savunma arkasına sarkan Dzeko'ya pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunu Ali Şaşal ayağıyla çıkardı.

31' Dzeko savunma arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını gönderdi fakat Ali Şaşal çıktı ve topu kontrol etti.

27' Ali Şaşal'ın hatalı pasında topu önünde bulan Tadic şansını uzaklardan denedi fakat top direğin üstünden auta çıktı.

25' Orta alanda topu alan Szymanki kaleciyi önde gördü ve uzaklardan şutunu çekti fakat Ali Şaşal topu kontrol etti.

24' Sağ kanattan çalımlarla gelen Osayi ceza sahasına girdi ve ortasını açmak istedi ancak Uğur'a çarpan top tekrardan kendisine çarptı ve auta çıktı.

21' Sivasspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Murat pasını Koita'ya verdi. Topu kontrol eden Koita çalımını attı ve ceza sahasına girdi fakat ortasında top kimseye gelmedi.

19' İrfan Can sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko'ya uzun pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Dzeko ortasını açtı fakat savunma topu uzaklaştırdı.

14' Hakem, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından ofsayt ile oyunu başlamasını istedi.

13' Uğur'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında kendisini boşa çıkartan Manaj düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

10' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Szymanski Tadic ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası dışında boş kaldı ve şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

7' Szymanski savunma arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını göndermek istedi fakat top doğrudan auta çıktı.

5' İrfan Can sağ kanattan topla geldi ve ortasını açtı fakat savunma top Dzeko'ya gelmeden araya girdi ve uzaklaştırdı.

2' Dzeko sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen İrfan'a uzun pasını gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.