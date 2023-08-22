Sivasspor'dan hücuma Rey Manaj takviyesi

Süper Lig ekibi Sivasspor, son olarak İngiltere Championship'te Watford forması giyen Arnavut futbolcu Rey Manaj'ı kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:59
Sivasspor'dan hücuma Rey Manaj takviyesi
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Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, forvet oyuncusu Rey Manaj'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Rey Manaj ile 2023-2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Arnavut futbolcu Rey Manaj, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Yusuf Bozatlı'nın katıldığı imza töreninde kendisini EMS Yapı Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ

24 Şubat 1997’de Arnavutluk'un Lushnje şehrinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola Sampdoria altyapısında başladı. Ardından Cremonese, Inter, Pescara, AC Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia Calcio formasını giyen sporcu son olarak Watford'da görev yaptı.

Kariyerinde 213 maça çıkan Rey Manaj, 51 kez gol sevinci yaşadı. Rey Manaj, 30 kez de Arnavutluk milli takımının formasını terletti.


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