Ricardo Quaresma: Futbolu bırakmayı düşünmüyorum

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:58

Bir süredir külüp arayan Ricardo Quaresma, futbolu bıraktığı yönündeki söylentilerin ardından açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki Portekizli yaptığı açıklamada emekliliği henüz düşünmediğini belirterek, "Futbolu bırakmadım, biraz daha devam edeceğim. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Bacaklarım yürüdüğü ve topu hareket ettirdiğim sürece oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Quaresma, "İnsanların bana bakış açısı hep şüpheli oldu. Yeteneklerim konusunda değil diğer yönlerden hep şüphelerle karşılaştım ama her zaman üstesinden geldim. Kariyerimle gurur duyuyorum. Henüz bitirmedim ama bitirmem çok da uzun sürmeyecek. Oynadığım sürece zevk almaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

2019'da ikinci Beşiktaş kariyeri sona eren Quaresma, Kasımpaşa'da 1 sezon oynadıktan sonra ülkesine dönerek Vitoria Quimaraes'e imza atmıştı. Burada geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılmıştı.