Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş itirafı!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:43

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:43

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Portekiz basınından Expresso'ya röportaj verdi.

Futbol oynadığı en iyi ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen 40 yaşındaki Portekizli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de oynamayı seviyordum. Porto'nun ardından şüphesiz Beşiktaş geliyor. Taraftarlar yüzünden, futbola duydukları coşku yüzünden... Bugün bile bana bakışlarından o insanlar tarafından çok sevildiğimi hissediyorum. Çok fazla futbol izliyorum. Oturma odam var ve orada Rusya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın, Türkiye'nin her yerinden maçları izleyerek çok vakit geçiriyorum..."

"OYUNCULARLA ANLAŞMAK ZOR"

Quaresma, antrenörlük yapıp yapmayacağı konusunda ise kararsız olduğunu belirterek, "Antrenör olmaya uygun olup olmadığımı bilmiyorum. Oyuncularla anlaşmak gerçekten zor. Herkesin kendi kişiliği, kendi varoluş tarzı vardır; bazıları bu durumla daha iyi başa çıkar, bazıları ise daha kötü. Dürüst olmak gerekirse oyuncularla ilgilenecek sabrım olup olmadığını henüz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu Quaresma, Beşiktaş'ta oynadığı toplam 7 sezonda 236 kez forma giyerken 40 gol ve 49 asist kaydetmişti.