Rıdvan Dilmen'den derbi iddiası: 'Eğer kazanarak dönerse...'

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı Sports Digitale'de değerlendirdi.

Dilmen, Youssef En-Nesyri ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için dikkat çeken sözler sarf etti.

Dilmen'in değerlendirmesi şu şekilde:

"(Youssef En-Nesyri) 'Bundan bir şey olmaz' 7 gol, 'Bundan bir şey olmaz' 30 tane geçen sene resmi gol, 0 penaltı. Avrupa'da penaltı kaçırdı. Penaltıları atsa Türkiye'nin gol kralıydı. hiç tartışmayalım değil mi?"

BEŞİKTAŞ DERBİSİ İDDİASI

"Bazı oyuncularla ilgili 'Çok iyi golcü' deniyor. Bir kere, çok iyi golcü çok az adama söylenir. Mesela santrfor Harry Kane çok iyi futbolcudur, aynı zamanda çok iyi golcüdür. Icardi çok iyi futbolcu çok da iyi golcü, fit olduğu zaman. Dzeko çok iyi futbolcu, çok iyi santrfor. En-Nesyri'den hiç beklemeyin siz aldı, verdi, indirdi falan, öyle bir şey yok. En-Nesyri kutuya girdiği zaman çok kişiyi kel bırakır, saç baş yoldurur ama bir anda da ilk yarıyı 2-0 kapattırır."

"Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Beşiktaş maçını da kazanarak dönecek olursa, devre arasına kadar ciddi bir ivme yakalar ve zor puan kaybeder diye düşünüyorum. Çünkü takım daha da güçlenecektir."