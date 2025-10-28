Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe evrim geçirmiş'

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Ahmet Çakar: "Fenerbahçe, sezonun en iyi futbolunu oynadı. 4 attı ama 7-8 rahatlıkla olabilirdi. Tedesco'nun hakkını vermek lazım. Oyuncuların yüzüne kan gelmiş, birçoğu kendini bulmuş, özellikle orta saha direnci çok üst seviyeye çıkmış. Dün gece için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Fenerbahçe fizik olarak güçlendiğinde ve herkes yerinde oynadığında bayağı etkili bir takım. " (Sabah)

"FENERBAHÇE EVRİM GEÇİRMİŞ"

Gürcan Bilgiç: "Herkesin aklında "Mourinho virüsü geri döner mi?'' sorusu vardı. Yani; takım yine kendi birinci bölgesine çekilip skoru mu savunacaktı. Tedesco, erken müdahalelerle hem kartlı oyuncularını korumaya aldı hem de perşembe günü 115 kilometre koşan takımına enerji aşıladı. Öne koşular azaldığında da ciddi uyarılarını yaptı. En-Nesyri ve Talisca golleriyle maça damga vurdular. Talisca neredeyse futbol hayatını bitirecek pozisyondan sonra imza gollerinden birini ağlara gönderdi. 4 golün yanına iki direkten dönen en az iki de net kaleci kurtarışını koyduğunuzda takım oyunundaki "Evrimi'' daha net anlatırız. Beşiktaş derbisi öncesinde istedikleri öz güveni, "Yapabiliriz'' duygusunu taraftara da yaşattı. Nene'nin sıfıra yakın etkiyle sahada yer almasına bakarsak maçı "10 kişiyle kazandılar'' da diyebiliriz. Camiayı hedefin peşine coşkuyla katacak ilk şey Beşiktaş galibiyeti olur. Koca bir sezonun ateşi bu maçta yatıyor." (Sabah)

Ömer Üründül: "En-Nesyri çok eleştiriliyordu; ben de dahil… Ama dün gece iki gol attı, bir topu direkten döndü, bir gollük vuruşunu da kaleci çıkardı. Eğer takım iyi oynarsa, En- Nesyri her zaman bir golcüdür. Ederson'un oyunu başlatırken biraz daha dikkatli olması lazım. Çünkü Manchester City'deki alışılmış riskli paslar, F.Bahçe'de sıkıntı yaratır. Dün yine İsmail müthiş oynadı. İki tane önemli eleştirim var. Bu kadar rahat oyunda 5 sarı kart akıl işi değil. Tedesco'ya katılmadığım bir önemli konu da Nene'nin yerine Oğuz Aydın bana göre ön plandadır." (Sabah)

"DEVAM ETTİRSEN BAYERN MUNIH OLURSUN!"

Ercan Taner: "İlk yarıda şöyle bir görüntü vardı mesela; Fenerbahçeli yedi oyuncu, Gaziantep yarı sahasında pres yapıyordu. Bu görüntü öncelikle antrenman temposunun iyi olduğunu gösterir. İsmail ve Alvarez orta sahayı tamamen sahiplenmiş durumdalar. İkinci golün oluşumunda İsmail sahnedeydi. Asensio sonrasında asisti yaptı. En Nesyri yine attı. Bu sezonun en iyi ilk 45 dakikasını oynamıştı Fenerbahçe. İkinci devre aynı tempoyu devam ettirsen Bayern Münih olursun.Presli oyun, doğal olarak yorgun oyuncu sayısını artırmıştı. Tedesco bu yüzden değişiklikleri hemen yaptı. Gaziantep hücum düşüncesinde riskleri alırken, Fenerbahçe de farkı açacak pozisyonlar yakalamaya başlamıştı. Maçın son bölümlerinde üstünlük yine Fenerbahçe'ye geçti. Direkten dönen üç top ve kaçan fırsatlar vardı." (Sözcü)

Engin Verel: "Gaziantep karşısında ortaya koyulan oyunu küçümsemeyin. Stuttgart karşısındaki galibiyeti de. Stuttgart, Alman Ligi'nde çok formdayken ve üçüncü sıradayken İstanbul'a geldi. Aynı şekilde Gaziantep de Burak Yılmaz yönetiminde hiç yenilmemişti. Yani rakipler güçlüydü ve Fenerbahçe'yi alt edebilecek moral düzeyine sahipti. Ama Fenerbahçe mücadelesiyle rüzgarı tersine çevirmeyi başardı. Tedesco da dün tıpkı Stuttgart maçında olduğu gibi ikinci yarıda takımının düşen fizik gücünü yerinde değişikliklerle güçlendirdi. Fenerbahçe her açıdan Gaziantep'ten hak edilmiş bir galibiyetle döndü. Peki bundan sonra da çıkış trendi devam eder mi? Geriden gelmenin verdiği bir kırılganlık var. Bir kritik kayıp, özgüveni ve motivasyonu çok aşağıya çeker. Ama şimdilik görüntü çok güçlü şekilde yukarıyı gösteriyor." (Akşam)