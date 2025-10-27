En-Nesyri ve Talisca sahneye çıktı... Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında 4 golle kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk oldu.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5 ve 22. dakikalarda Youssef En Nesyri ve 81. ve 88. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Gaziantep FK'de Myenty Abena 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 19'a yükseltti.

Öte yandan Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Alanyaspor'a konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe

88' GOL | Fenerbahçe, Anderson Talisca ile farkı 4'e çıkartıyor. Ceza yayının hemen gerisine kadar açı arayan Talisca, sol ayağıyla sağ üst köşeye vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skor 0-4!

85' KIRMIZI KART | Gaziantep FK 10 kişi kalıyor! Myenty Abena', Talisca'ya arkadan yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından önce sarı kartla cezalandırılıyor. Ardından Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek sarı kartı iptal ediyor ve Myenty Abena'yı direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor.

82' Gaziantep FK'nde beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Melih Kabasakal oyundan çıkarken, Badou Ndiaye yerine giren isim oluyor.

81' GOL | Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile maçt farkı üçe çıkarıyor. Ceza sahası dışında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Talisca'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Mustafa Burak Bozan'ın solundan köşede ağlarla buluşuyor.

80' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan İsmail Yüksek'in ceza alanına gönderdiği ortasında Yusuf Kabadayı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

79' Sebastian Szymanski'nin pasıyla topla buluşan Talisca'nın yaptığı vuruşta Myenty Abena'ya çarpan top kornere çıkıyor.

78' Fenerbahçe'de beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Youssef En-Nesyri oyundan çıkarken, Talisca yerine giren isim oluyor.

77' Aynı dakikada Gaziantep FK'nde dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Arda Kızıldağ oyundan çıkarken, Semih Güler yerine giren isim oluyor.

77' Gaziantep FK'nde üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kacper Kozlowski oyundan çıkarken, Emmanuel Boateng yerine giren isim oluyor.

74' İsmail Yüksek'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan iki hamlede topa hakim olmayı başarıyor.

73' Kacper Kozlowski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Drissa Camara'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Ederson topa hakim olmayı başarıyor.

72' İki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrasında Deian Sorescu ve Jayden Oosterwolde hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

67' Gaziantep FK'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Christopher Lungoyi oyundan çıkarken, Yusuf Kabadayı yerine giren isim oluyor.

66' Ederson'un uzun pasıyla topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan'ı geçerek kaleye yönelen topu son anda Kevin Rodrigues uzaklaştırmayı başarıyor.

63' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasında Milan Skriniar kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

61' Aynı dakikada Fenerbahçe'de dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Marco Asensio oyundan çıkarken, Sebastian Szymanski yerine giren isim oluyor.

61' Fenerbahçe'de üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Archie Brown oyundan çıkarken, Levent Mercan yerine giren isim oluyor.

57' Fred'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Marco Asensio'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan topu uzaklaştırmayı başarıyor.

55' Aynı dakikada Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Edson Alvarez oyundan çıkarken, Fred yerine giren isim oluyor.

55' Fenerbahçe'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken, Oğuz Aydın yerine giren isim oluyor.

53' Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Mohamed Bayo'nun yaptığı vuruşta Ederson topa hakim olmayı başarıyor.

50' Christopher Lungoyi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ederson topa hakim olmayı başarıyor.

47' Gaziantep FK yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında İsmail Yüksek, Arda Kızıldağ'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

46' Gaziantep FK ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Luis Perez oyundan alınırken, yerine Deian Sorescu oyuna dahil oluyor.

44' Jayden Oosterwolde'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Mustafa Burak Bozan topa hakim olmayı başarıyor.

43' Milan Skriniar, itirazları nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

40' Archie Brown'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.

39' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Drissa Camara'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

37' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasında Ederson topu uzaklaştırmayı başarıyor.

33' Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Melih Kabasakal topu uzaklaştırmayı başarıyor.

30' Drissa Camara'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kacper Kozlowski istediği vuruşu yapamıyor.

25' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Edson Alvarez, Kacper Kozlowski'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

22' GOL | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. İsmail Yüksek, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Youssef En-Nesyri, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mustafa Burak Bozan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

19' DİREKTEN DÖNDÜ! Fenerbahçe hücumunda En-Nesyri önce ceza yayında pasını Nene'ye çıkarmak istedi, savunmadan yeniden önüne seken topa En-Nesyri, sağ ayağıyla gelişine sol köşeye vurdu. Kaleye yerden sekerek giden top direkten oyun alanına geri döndü.

18' Ederson'un uzun pasında Kerem Aktürkoğlu topu kontrol edemiyor.

12' Archie Brown'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

10' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasında Milan Skriniar kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Ederson topa hakim olmayı başarıyor.

6' Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Archie Brown, Luis Perez'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

5' GOL | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, Gaziantep FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Youssef En-Nesyri, altıpas önünde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mustafa Burak Bozan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

4' Nelson Semedo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Myenty Abena topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.