Rıdvan Dilmen'den Orkun Kökçü eleştirisi! 'Kaptan olmak, yazı tura gibi bir seçenek yapmak değildir'

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Maçın ardından yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleyi Sports Digitale'de değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"Jhon Duran hayal etmiş golü. Gerçekten bitirici bir vuruş ve bayağı bir emek sarf etti gol için. Maçtan önce kamuoyunda Fenerbahçe favori görünüyordu. Bunun sebebi son dönemde alınan sonuçlar. Oyuncuların enerjisi artıyor, iletişimleri iyi. Tabii hoca geldiği zaman deneme yanılmayla gidiyordu.

Tedesco'da ivme kazanıldı. Beşiktaş'ta yeni teknik direktöre rağmen işler kötüye gitti. Sergen Yalçın'ın aklına Orkun'un atılacağı gelmemiştir. 2-0 öne geçiyorsunuz. Takım kaptanınız afederseniz işgüzarlık yaparak bir kırmızı kart görüyor, çok gereksiz bir şekilde.

Son bölümde Silva'yla karşı karşıya kalıyorsunuz, vurmuyorsunuz dönen topta Emirhan hata yapıyor golü yiyorsunuz. İki film izledik. Beşiktaş'ın iyi başlayıp köyü bitiyor. Fenerbahçe'nin kötü başlayıp iyi bitiyor."

"TEDESCO’NUN O DENGEYİ KORUDUĞUNU GÖREBİLİYORUM"

"Hemen hemen ligin 3'te 1'i. 11. haftaya geldik. Galatasaray'ın puan kaybı sonrası, Fenerbahçe'de şimdi Kadıköy'e Galatasaray da gelecek diyor bunu düşünüyor. Levent Mercan tercihinin elbet sebepleri vardır. Beşiktaş gibi bir takımla deplasmanda oynarken, hele 2-0'da geriye düşmüşken 1 puanı düşünmüş olabilir.

Kolay kolay kullanmadığım bir cümle kullandım. İlk yarı bittiğinde dedim Fenerbahçe burada puan kaybetmez dedim ama yanılmışım.

Hocanın enerjisi, oyuncu için çok önemlidir. Oyun durduğu anlarda Jose Mourinho’nun 5 kişiyle birlikte istişare ettiğini hiç hatırlıyor muyuz? Mourinho, üstten bakan bir figürdü. Çok samimiyet de iyi bir şey değildir; ancak Tedesco’nun o dengeyi koruduğunu görebiliyorum."

"KAPTAN OLMAK, YAZI TURA GİBİ BİR SEÇENEK YAPMAK DEĞİLDİR"

“Hemen kaptanlık verdiğiniz zaman tehlikeli olabiliyor, Orkun'da sahada kararları kabullenmeme durumu var onu görüyorum. Orkun'da fevrilik var ben görüyorum. Anlamsız kartlar gördüğü zaman kaptanlığı da sorgulanabilir. Kaptan olmak, yazı tura gibi bir seçenek yapmak değildir. Kaptanın bir takımda bu hareketleri yapan bir oyuncuyu sakinleştirmesi lazım. Orkun tam tersi şu ana kadar. Tabii milli oyuncudur kalitesine bir şey diyemeyiz ama kaptanın hareketlerine dikkat etmesi gerekir.

Beşiktaş, yeni kadroyla geriye gitti. Beşiktaş’ın bu kadrosu şampiyonluk yarışında olmaz; ancak bu kadar da puan kaybetmez.”

"FENERBAHÇE İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ HALİNE GELEBİLİR"

"Şu ana kadar biz “Evet, Fenerbahçe aradığı santrforu buldu” diyemeyiz; ama tartışmasız çok iyi gol pozisyonuna giren bir santrforu var Fenerbahçe’nin. Ancak çok daha iyi bir santrfor alması gerekiyor. Soru işaretleri olan Jhon Duran, sadece golcü dediğimiz En-Nesyri değil; bunlardan daha iyi, oyun içerisinde daha kolektif bir santrfor almak gerekiyor.

Asensio, en geç gelen oyuncu olmasına rağmen oyunu değiştirebilir; yaratıcı ve gönülden oynayan bir karakter. Sezon başını iyi geçirmediği için henüz 90 dakika oynayamıyor. Milli takımda olmadığı için, bu devre arasında özel çalışmalarla Fenerbahçe için önemli bir kazanç haline gelebilir."