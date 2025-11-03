Eski hakemler, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Hakem sınıfta kaldı'

Süper Lig'de 2026/26 sezonunun 11. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

Beşiktaş'ın derbideki gollerini El Bilal Toure ve Emirhan Topçu, Fenerbahçe'nin gollerini ise İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran kaydetti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yayıncı kuruluşta Trio ekibi, maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

13. dakika | Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon

Bahattin Duran: Paulista riskli bir şekilde gelmiş ancak temiz bir şekilde topla oynamış. Devam kararı doğru. Penaltı söz konusu değil bu pozisyonda.

Bülent Yıldırım: Çok riskli bir hamle yapıyor ancak topla oynamayı başarıyor. Topla oynamasa Kerem'in pozisyonunu bozmuş olacaktı. Topla oynadığı için herhangi bir ihlal söz konusu değil. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Çok net topla oynuyor. Sonrasında dengesini kaybediyor ve üzerine düşüyor oyuncunun. Topla oynamasa o zaman penaltıyı konuşurduk.

25. dakika | Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı

Bahattin Duran: Söyleyecek hiçbir şey yok. Görüntü her şeyi anlatıyor. Çok doğru bir VAR müdahalesi.

Bülent Yıldırım: Bu mesafeden hakemin bunu değerlendirmesi gerekirdi. O ayak oradayken nasıl sarı kart gösterdi? Kontrolsüz bir süpürme de söz konusu değildi. Tartışacak bir şey yok. Sahadaki hakemin bunu vermesi lazım. VAR doğru bir uygulamayla kırmızı kartı göstertti.

Deniz Çoban: Galatasaray-Trabzonspor maçındaki pozisyona benzer bir hareket.

41. dakika | Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyon

Bahattin Duran: Pozisyon benim için net penaltı. Hakem karar vermiyor. En büyük problem bu. Salih geldi, ayağını yanına koymadı. Önüne koydu, vuruşunu ve vuruş kalitesini etkiledi. Bu bir ihlal ve penaltı. Hakem ekibi de karar veremedi. Pozisyon penaltı.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon penaltı. Hiç tartışmam. Kerem'in tam vuruşa hazırlandığı ve ayağını koyacağı sırada defans oyuncusu kendince akıllı bir ihlal yapıyor ve etkiliyor. Net penaltı. Hakem kararsız. Bir o yana bir bu yana bakıyor. Topla rakip arasına gelip kramponu koyduğunuzda bu bir penaltıdır. Hakem sınıfta kaldı kanaatindeyim. VAR'a sorsanız hakem yorumuna ihtiyaç vardır diyecek. VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon olduğu fikrindeyim.

Deniz Çoban: Şüphe götürmeyecek kadar bir penaltı. Savrulan ayağın önüne ayağınızı koyamazsınız. Bu bir ihlal. Salih ayağını koyarken soldan eliyle de bozmaya çalışmış. Buradaki gerginliğin sebebi hakemi kararsız kalması. Net penaltı.

56. dakika | Nesyri-Paulista pozisyonu

Bahattin Duran: Kayarak bir müdahale ve topa net bir şekilde dokundu. Ben devam kararına saygı duyuyorum hakemin. Paulista'nın sağ dizi de çok temiz gelmedi ama devam kararını saygı duyuyorum.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Riskli bir hareket yapıyor. Nesyri'ye temas eden dizin hamlesi daha kuvvetli olsa, ekstra bir hareket görsem, topla oynamış olmasını ortadan kaldırır ve penaltıya çevirir. Sınırda bıraktığı ve devam fikrindeyim.

Deniz Çoban: Şüphe yok, doğru bir devam kararı.

75. dakika | Skriniar ceza sahasında elle oynadı mı?

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Skriniar havaya çıkmış ve kolu da doğal pozisyonda.

Bülent Yıldırım: Yandan gelen sert bir top. Mesafe var ancak rakibiyle mücadeleye girmiş. Her şey doğal ve bu bir çarpma. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Yapmaya çalıştığı veya yaptığı hareketin aksiyonun doğallığında o kolun o şekilde savrulması var zaten.

90+4. dakika | Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

Bahattin Duran: Burada kurala göre Beşiktaşlı oyuncu Gökhan'ın Jhon Duran'a yaptığı hareket itme. Ceza sahasında itmenin karşılığı da penaltı. Hakem belik de bu itmenin etkili olmadığını düşündü ya da Duran'ın düşmesi onu inandırmadı. Beşiktaş'ı oyuncu risk almış ve itmiş. Top Fenerbahçeli oyuncunun kontrolünde. En doğru kararının penaltı olması gerektiğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Bu tarz itme ve ihlallerde bir etki oluşup oluşmadığını takdir edecek kişi hakemdir. Bana sorarsanız hücum oyuncusunun hiçbir ihlalin değerlendirmesinde bir tarafı yok. Tam vuruşu hazırlanırken bir el geldi ve bozdu. Sarı kart ve penaltı olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Buna net penaltı diyorum. Top için mücadele yok. Penaltıyı verse kırmızı da çıkabilir.