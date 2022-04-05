Rıdvan Dilmen: "Görevden kaçmayız!"
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından, Rıdvan Dilmen'in aday olacağı sinyalleri gelmeye başladı. Dilmen'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar, bu istifanın ardından tekrardan gündeme geldi
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) istifa depremi yaşandı. Üst düzey yöneticilerin ardından Başkan Nihat Özdemir de görevi bıraktığını açıkladı.
Bu gelişmelerin ardından gözler futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e çevrildi. Keza Dilmen'in, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündeme taşındı. Dilmen'in sözleri, "Aday olacak" iddialarını kuvvetlendirdi.
"GÖREVDEN KAÇMAYIZ"
İşte Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklama:
"Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilgili yapılanmayla ilgili bir teklif almadım. Almış olsaydım Türk futbolu böyle bir durumda olmazdı. Aynı şey kulübüm Fenerbahçe için de geçerli. Tekrardan altını çiziyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğunu görüyorum net bir şekilde. Nerelere kadar gidildiğini görüyorum.
Ama biz görevden asla kaçmayız. Sağlık nedenlerinden dolayı sıkıntılar olabilir ama. Ben yapılanma konusunda Türk futboluna 4-5 yıl içinde Allah ömür verirse, çok daha ileri götüreceğime inanıyorum, doğru insan kaynaklarıyla."
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