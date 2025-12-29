Bankalarda yeni mevduat faizi yarışı: 250 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi, mevduat piyasasında dengeleri değiştirdi. Politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekilmesinin ardından yatırımcıların odağı, bankaların 250 bin TL için güncellediği mevduat faiz oranlarına çevrildi.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI MEVDUAT FAİZLERİ DEĞİŞTİ TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları oranları aşağı yönlü güncelledi. Bu süreçte özellikle 250 bin TL gibi orta ölçekli birikimlere sunulan kısa vadeli mevduat faizlerinde belirgin değişimler yaşandı.

MEVDUATTA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde görülen geri çekilme, 250 bin TL’lik birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcıların kısa vadeli tercihlerini etkiledi. Bankaların mevduat politikalarının, önümüzdeki dönemde TCMB’nin atacağı yeni adımlara bağlı olarak şekillenmesi beklenirken, yatırımcıların daha temkinli davrandığı gözlemleniyor.

250 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ YENİDEN HESAPLANDI 29 Aralık 2025 itibarıyla 250 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı. Faiz indirimi sonrası oluşan yeni tablo, 250 bin TL ile mevduat hesabı açmayı planlayan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI 250 BİN TL’NİN AYLIK KAZANCI Peki, TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından 250 bin TL’nin aylık mevduat getirisi ne kadar oldu? Bankaların güncel oranlarına göre hazırlanan tabloda, 250 bin TL için farklı bankaların sunduğu tahmini net kazançlar yer alıyor.

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI İşte 250 bin TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve güncel net kazanç tablosu:

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 34

Yüzde 34 Net Kazanç: 6 bin 148 TL

6 bin 148 TL Vade Sonu: 256 bin 148 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 6 bin 690 TL

6 bin 690 TL Vade Sonu: 256 bin 690 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Yüzde 37,5 Net Kazanç: 6 bin 781 TL

6 bin 781 TL Vade Sonu: 256 bin 781 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Yüzde 38,5 Net Kazanç: 6 bin 962 TL

6 bin 962 TL Vade Sonu: 256 bin 962 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 7 bin 52 TL

7 bin 52 TL Vade Sonu: 257 bin 52 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 7 bin 52 TL

7 bin 52 TL Vade Sonu: 257 bin 52 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Yüzde 39,5 Net Kazanç: 7 bin 142 TL

7 bin 142 TL Vade Sonu: 257 bin 142 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Yüzde 40,5 Net Kazanç: 7 bin 323 TL

7 bin 323 TL Vade Sonu: 257 bin 323 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Yüzde 40,5 Net Kazanç: 7 bin 323 TL

7 bin 323 TL Vade Sonu: 257 bin 323 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40,66

Yüzde 40,66 Net Kazanç: 7 bin 352 TL

7 bin 352 TL Vade Sonu: 257 bin 352 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,75

Yüzde 40,75 Net Kazanç: 7 bin 368 TL

7 bin 368 TL Vade Sonu: 257 bin 368 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 7 bin 414 TL

7 bin 414 TL Vade Sonu: 257 bin 414 TL

VAKIFBANK Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 7 bin 595 TL

7 bin 595 TL Vade Sonu: 257 bin 595 TL