Bankalarda yeni mevduat faizi yarışı: 250 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Bankalarda yeni mevduat faizi yarışı: 250 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

29.12.2025 11:10:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası bankalarda mevduat faizleri sil baştan güncellendi. Politika faizinin yüzde 38’e çekilmesiyle 250 bin TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? Hangi banka daha yüksek kazanç sunuyor? İşte 29 Aralık 2025 itibarıyla güncellenen oranlar, net kar tabloları ve tasarruf sahipleri için banka banka en yüksek faiz listesi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi, mevduat piyasasında dengeleri değiştirdi. Politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekilmesinin ardından yatırımcıların odağı, bankaların 250 bin TL için güncellediği mevduat faiz oranlarına çevrildi.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI MEVDUAT FAİZLERİ DEĞİŞTİ

TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları oranları aşağı yönlü güncelledi. Bu süreçte özellikle 250 bin TL gibi orta ölçekli birikimlere sunulan kısa vadeli mevduat faizlerinde belirgin değişimler yaşandı.

MEVDUATTA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde görülen geri çekilme, 250 bin TL’lik birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcıların kısa vadeli tercihlerini etkiledi. Bankaların mevduat politikalarının, önümüzdeki dönemde TCMB’nin atacağı yeni adımlara bağlı olarak şekillenmesi beklenirken, yatırımcıların daha temkinli davrandığı gözlemleniyor.

250 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ YENİDEN HESAPLANDI

29 Aralık 2025 itibarıyla 250 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı. Faiz indirimi sonrası oluşan yeni tablo, 250 bin TL ile mevduat hesabı açmayı planlayan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI 250 BİN TL’NİN AYLIK KAZANCI

Peki, TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından 250 bin TL’nin aylık mevduat getirisi ne kadar oldu? Bankaların güncel oranlarına göre hazırlanan tabloda, 250 bin TL için farklı bankaların sunduğu tahmini net kazançlar yer alıyor.

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

İşte 250 bin TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve güncel net kazanç tablosu:

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 34
  • Net Kazanç: 6 bin 148 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 148 TL
ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 6 bin 690 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 690 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 37,5
  • Net Kazanç: 6 bin 781 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 781 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 38,5
  • Net Kazanç: 6 bin 962 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 962 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 7 bin 52 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 52 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 7 bin 52 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 52 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,5
  • Net Kazanç: 7 bin 142 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 142 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 7 bin 323 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 323 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 7 bin 323 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 323 TL
HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,66
  • Net Kazanç: 7 bin 352 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 352 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,75
  • Net Kazanç: 7 bin 368 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 368 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 7 bin 414 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 414 TL
VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 7 bin 595 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 595 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat