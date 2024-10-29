Rıdvan Dilmen: 'Hakemler güven altında değil'
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türk hakemlerinin baskı altında olduğunu belirterek TFF'nin yabancı VAR hakemleri getirmesi gerektiğini savundu.
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı HT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Türk hakemleriyle ilgil çarpıcı bir iddiada bulundu.
''HAKEMLER GÜVEN ALTINDA DEĞİL''
"Hakemlerde şunu görüyorum Arda Kardeşler'den bağımsız söylüyorum bunu. Tavşanlara far tutarlar... Hiçbiri güven altında değil. Ben bu konuda hiç konuşmadım bugüne kadar. Bu işe de girmek istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum bir şey olmuyor sonuçta. Bence TFF Başkanı İbrahim Bey, seçim vaatlerinden birisi, "Bundan sonra hakemlerden siz değil, ben hesap soracağım" dedi.
Dilmen, sözlerine şöyle devam etti:
''Sonra Trabzonspor başkanıyken, olaylı maçtan sonra ki olay kapandı. Ali Bey ile sonra barıştılar. Oradaki aktif hakem, devam eden hakemleri gönderdi. İntikamla olmaz. Nasıl Ali Bey ile ilişkileri düzeldi.Bir hakem FIFA adayıyken o hakemi hemen aldılar geriye. Şimdi o çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Acun Ilıcalı'ya katılıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aleyhine olacaktır bu. Yabancı VAR hakemi 2-3 sene gelmeli en azından. Çocuklar güvenini kaybetti bence. Bu işin düzelmeyeceğine emin olalım."
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