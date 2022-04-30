Rıdvan Dilmen: 'Hakemleri yasadışı dinledik' demişler
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası TRT Spor’da yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Dilmen, görevden uzaklaştırılan hakemlerin yasa dışı ses kayıtlarının dinlendiğini söyledi.
TRT Spor’daki “%100 Futbol” programında hakem camiası ile ortalığı karıştıracak iddialarda bulunan Rıdvan Dilmen, “MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberi yokmuş. TFF’ye istifa etmeye gitmişler ancak gördükleri tapeler sonrası kararı haklı bulmuşlar. Yalana bak! O tapeleri niye yayınlamadınız denildiğinde de ‘Yasa dışı dinledik’ demişler. Ne taraftan bakarsanız rezalet” dedi.
'FIRAT AYDINUS’A AYIP EDİYORLAR'
Tecrübeli hakem Fırat Aydınus’a maç verilmemesi hakkında da konuşan Dilmen, “Fırat Aydınus benim babamın oğlu değil ancak bunca yıldır Türk futboluna hizmet eden bir hakemi 3 maç kalmışken onurlandırmamayı anlamıyorum. Fırat Aydınus bundan 20-30 sene sonra hatırlanacak ama ona maç vermeyen Ferhat Gündoğdu ve Sabri Çelik’i kimse hatırlamayacak” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özkan Uğur'dan üzen haber
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- 'Arınç da ikna olmuş' deyip paylaştı
- Bayram öncesi benzine büyük zam!
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- 'Kimse kendisini kolluk ve yargı yerine koyamaz'
- Adaylığını o ismin açıklaması bekleniyor!
- Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili dikkat çeken paylaşım
- Köy kahvesinde 'fişleme'li GBT
- CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı