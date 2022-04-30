Rıdvan Dilmen: 'Hakemleri yasadışı dinledik' demişler

30 Nisan 2022 Cumartesi, 09:20

TRT Spor’daki “%100 Futbol” programında hakem camiası ile ortalığı karıştıracak iddialarda bulunan Rıdvan Dilmen, “MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberi yokmuş. TFF’ye istifa etmeye gitmişler ancak gördükleri tapeler sonrası kararı haklı bulmuşlar. Yalana bak! O tapeleri niye yayınlamadınız denildiğinde de ‘Yasa dışı dinledik’ demişler. Ne taraftan bakarsanız rezalet” dedi.

'FIRAT AYDINUS’A AYIP EDİYORLAR'

Tecrübeli hakem Fırat Aydınus’a maç verilmemesi hakkında da konuşan Dilmen, “Fırat Aydınus benim babamın oğlu değil ancak bunca yıldır Türk futboluna hizmet eden bir hakemi 3 maç kalmışken onurlandırmamayı anlamıyorum. Fırat Aydınus bundan 20-30 sene sonra hatırlanacak ama ona maç vermeyen Ferhat Gündoğdu ve Sabri Çelik’i kimse hatırlamayacak” ifadelerini kullandı.