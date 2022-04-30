Fenerbahçe, Gaziantep’i Kadıköy’de yenip art arda 7. galibiyetini aldı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 07:00

F.Bahçe, Süper Lig’in 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’yi yenerek teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çıkışını sürdürdü. Sarı-Lacivertliler, ligdeki son 11 maçında, 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. F.Bahçe, üst üste 7. galibiyetini alırken ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi elemesi oynama yolunda kritik bir adım attı. Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal takımın başına geçtikten sonra Süper Lig’de en çok puan toplayan takım olma unvanını sürdürdü (15 maç, 36 puan).

SERDAR AZİZ CEZALI

F.Bahçe’de sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü, Beşiktaş derbisinde oynamayacak. Rossi, dün de ağları sarsıp gol sayısını 6’ya yükseltti. Rossi bu sezon Kadıköy’deki ilk golünü kaydetti. Zajc, 9. kez fileleri havalandırıp kariyerinin en golcü dönemine ulaştı.