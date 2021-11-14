Rıdvan Dilmen'den 6-0 yorumu: Derede boğuluyorduk

14 Kasım 2021 Pazar, 08:51

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Takımımızın Cebelitarık karşısında aldığı galibiyeti TRT Spor'da değerlendirdi.

"Okyanusu geçmiştik, derede boğuluyorduk daha önce. Bundan sonra okyanusu geçtik, derede boğulmayalım. Letonya maçından önceki kara bulutlarımız gitti, masmavi bir gökyüzü geldi."

"Şenol Güneş hoca zamanında bir avantaj yakalamıştık, sonlara doğru zorlandık.Yeni bir hocayla, yeni bir ekiple işimizi yapmaya devam ediyoruz."

"Hamit Altıntop'un çok değerli bir insan olarak görüyorum, TFF için de bir şans, 3-4 yıldır orada. Genç oyuncular da iyi tanıyor. Ama açıklamalarını doğru bulmadım. Tek adamlık falan bitti dedi. Bırak artık, geçmişte kaldı."

"Hoca geldiğinde, Hamit ile istişare etmiştir. Yeni bir ortama gelmişti, kolay değildi. Halil'i düşünmüyordu ilk maçlarda, sonradan bir sakatlık falan oldu ondan sonra aldı. Ben bayılıyorum Halil'e"

"Bizim için de önemli ama Kuntz için de önemli. İlk defa Türkiye gibi bir milli takımı çalıştırıyor. Güçlü, oyuncuları yurt dışında oynayan futbolcuları var Türkiye'nin."

"Rıdvan'ın ikinci yarısındaki performansı hocanın kafasını karıştırmıştır. Caner'i Karadağ maçına saklamak için ilk yarıda çıkardı."

"Kuntz'un bize enerji ve taktik olarak da uyduğunu söyleyebilirim. İnşallah uzun yıllar kalır. Kuntz, Cebelitarık'ın zayıf bir takım olduğunu biliyordu. Orkun'un da ayağının iyi olduğunu biliyordu 4 tane hücumcuyla oynadı."